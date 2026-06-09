Франція та Німеччина згорнули проєкт зі створення винищувачів нового покоління: чому і чим це небезпечно

Винищувач F-16C Fighting Falcon / © Associated Press

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Німеччина та Франція вирішили відмовитися від проєкту з розробки та будівництва винищувача нового покоління. Йдеться про програму Future Combat Air System (FCAS), яку запустили 2017 року.

Про це повідомляє Reuters.

За словами німецьких чиновників, проєкт обговорили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон на полях саміту ЄС — Західні Балкани в Чорногорії минулого тижня. Лідери ЄС дійшли висновку, що немає жодних перспектив виходу з «багатомісячного глухого кута між збройовими компаніями, що беруть участь у цьому плані».

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Журналісти видання зазначають, що цей проєкт був «найамбітнішою оборонною програмою Європи».

Як пише Financial Times, рішення відмовитися від проєкту належить німецькому канцлеру. Водночас Мерц запропонував, щоб вони разом із Іспанією, яка також є партнером, продовжували спільну роботу над іншою частиною програми — так званою бойовою хмарою. Програма призначена для з’єднання літаків, датчиків, радарів, безпілотників та супутників у режимі реального часу. Хмара є одним із стовпів програми Future Combat Air System (FCAS) вартістю 100 мільярдів євро.

Журналісти британського видання попереджають, що це може завдати «потенційно смертельного удару по найбільшій оборонній програмі Європи», оскільки континент прагне переозброїтися проти загрози Росії.

Пізніше в Єлисейському палаці підтвердили, що розробка спільного винищувача не буде продовжена. Чи буде розроблятися інша частина програми — невідомо.

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Яка причина відмови від важливого проєкту

За інформацією FT, причиною зупинки проєкту стали розбіжності між французькою Dassault Aviation та німецьким оборонним підрозділом Airbus. Компанії зіткнулися через розподіл робіт, управління та інтелектуальну власність.

Берлін звинувачує французьку компанію у небажанні ділитися технологіями з Airbus. Окрім того, німецькі представники оборонного відомства почали вважати літаки дедалі менш придатними для майбутніх потреб Бундесверу.

Що відомо про проєкт FCAS

Програму FCAS було запущено Макроном та тодішнім канцлером Німеччини Ангелою Меркель у 2017 році як флагманський європейський оборонний проєкт.

Він був спрямований на заміну французьких Rafale та німецьких Eurofighter літаками наступного покоління, пов’язаними з безпілотниками та супутниками. Нові літаки повинні були з’явитися до 2040 року. Згодом до проєкту приєдналася Іспанія. Загальна вартість проєкту оцінювалася у понад 100 мільярдів євро.

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