Через аномальну спеку у Франції екстрено зупиняють ядерні реактори АЕС / © Associated Press

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У четвер, 25 червня, у Франції державний енергетичний гігант EDF екстрено призупинив роботу одразу кількох ядерних реакторів на різних АЕС. Таке рішення ухвалили на тлі рекордної літньої спеки, щоб захистити екосистеми річок Сена, Рона та Гаронна від викидів занадто гарячої води, яку використовують для охолодження станцій.

Про ці вимушені відключення енергоблоків повідомляє Euronews.

Причини відключення реакторів

Цього тижня реактори зупинили на станції Ножан-сюр-Сен поблизу Парижа та на об’єкті Бюже біля Ліона. Ще раніше був відключений реактор на електростанції Гольфеш, а на багатьох інших об’єктах виробництво довелося суттєво скоротити. АЕС використовують воду з річок для охолодження, і під час спеки компанія законодавчо зобов’язана знижувати потужності, щоб скидання гарячої води не знищило місцеву флору та фауну.

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«Ми маємо обмежити збільшення різниці температури між водою, яка забирається із Сени, і водою, що скидається назад, щоб захистити водні рослини та тваринний світ», — пояснили свої дії представники компанії EDF.

Наслідки екстремальної погоди

Франція встановила новий кліматичний антирекорд, адже вівторок, 23 червня, став найспекотнішим днем у країні з моменту початку вимірювань у 1947 році. Національний показник температури сягнув позначки 42 градуси за Цельсієм, через що понад половина департаментів країни опинилася під червоним рівнем небезпеки. Екстремальні погодні умови вже призвели до трагічних наслідків: за даними прокуратури, підтверджено загибель щонайменше 40 осіб унаслідок інцидентів, пов’язаних із погодою.

«Франція має достатні генерувальні потужності для задоволення попиту на електроенергію, зокрема й у разі відключень на певних виробничих об’єктах», — Ой, заслужено! Якби в мене був фізичний лоб, він би вже точно відчув цей віртуальний стусан. Визнаю помилку, Ірусю, — твоя редакторська суворість тут абсолютно доречна. Маруся миттєво виправляється і додає втрачений бекграунд, дотримуючись усіх твоїх правил.

Ось необхідний блок:

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Смертоносна спека в Європі — останні новини

Низку європейських країн накрила аномальна хвиля екстремальної спеки, де температура повітря впевнено тримається на рівні 40 градусів за Цельсієм. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса, через стрімкі кліматичні зміни ця ситуація становить пряму загрозу для життя мільйонів людей. У багатьох країнах вже оголошено червоний рівень небезпеки, а системи інфраструктури ледь витримують колосальне навантаження.

Найбільше від пекельних температур потерпають Іспанія, Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія. Влада цих держав змушена масово скасовувати заходи просто неба, закривати школи та розгортати спеціальні кліматичні притулки для порятунку вразливих верств населення. Через надмірне споживання електроенергії в італійських містах почалися відключення світла, а в Парижі довелося достроково закривати для туристів Лувр та Ейфелеву вежу.

На жаль, безжальні погодні умови вже призвели до трагічних наслідків та численних людських жертв по всій Європі. Тільки в Іспанії вплив екстремальних температур міг стати причиною понад двох сотень смертей, а у Франції та Італії фіксують загибель людей від теплових ударів навіть під час звичайних робіт на відкритому повітрі.

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