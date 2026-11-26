Французькі військові

Реклама

Французька влада опинилася під шквалом критики через присутність своїх військовослужбовців в Україні. Опозиція звинувачує уряд у тому, що той не повідомив парламент про військову місію, яка, на думку депутатів, може втягнути Францію у війну з Росією.

Про це повідомляє Politico.

Реклама

Скандал спалахнув після того, як французька телерадіокомпанія RFI розповіла про місію Volia. За даними журналістів, французькі військові перебувають в Україні, де навчають українських бійців та допомагають обслуговувати передану техніку. Місією керує французький генерал.

Реклама

Після розголосу заступницю міністра оборони Франції Аліс Руфо викликали на закрите засідання Сенату 25 листопада, щоб вона пояснила присутність французьких військовослужбовців в Україні.

Чому у Франції виник скандал

Головна претензія опозиції — уряд не поінформував парламент про розгортання військових.

Згідно зі статтею 35 Конституції Франції, уряд повинен повідомляти парламент про рішення щодо військового втручання за кордоном не пізніше ніж через три дні після його початку. Якщо операція триває понад чотири місяці, її продовження потребує парламентського схвалення.

Однак французьке законодавство не містить однозначного визначення військового втручання.

Реклама

В уряді наполягають, що місія в Україні не є бойовою операцією, тому вимоги статті 35 на неї не поширюються.

Аліс Руфо підтвердила наявність в Україні координаційної структури, яка займається підготовкою військових і технічним обслуговуванням обладнання. Водночас вона назвала «абсурдними» твердження про безпосередню участь французьких солдатів у бойових діях.

За словами посадовиці, оскільки військовослужбовці не мають наміру вступати в бій, міністерство не вважає цю місію військовим втручанням у розумінні Конституції.

Опозиція побоюється війни з Росією

Таке пояснення не переконало французьких депутатів.

Реклама

Голова комітету Сенату з питань оборони Седрік Перрен заявив, що уряд мав щонайменше повідомити відповідні парламентські комітети про свою діяльність.

«Це свідчить про глибоку зневагу президента до парламенту», — наголосив він.

У коментарі Politico Перрен також розкритикував те, що громадськість дізнається про подібні операції зі ЗМІ, після чого Росія використовує цю інформацію для дискредитації західної підтримки України. Він навів приклад Великої Британії, яка, за його словами, надає аналогічну допомогу відкрито.

Ще жорсткіше висловився депутат від лівої партії «Нескорена Франція» Бастьєн Лашо.

«Якщо ці солдати будуть втягнуті в бій, Франція опиниться у стані війни з Росією без жодного голосування в парламенті», — попередив він.

Лідер цієї політичної сили Жан-Люк Меланшон раніше заявляв, що Франція за жодних обставин не повинна ставати учасницею війни в Україні. Схожу риторику використовував і російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, який назвав французьку місію «прямою участю в конфлікті».

Як скандал впливає на політику Франції

Суперечка розгортається на тлі підготовки до президентських виборів 2027 року.

І Меланшон, і лідерка ультраправих Марін Ле Пен дистанціюються від проукраїнської політики чинного уряду. Обох раніше критикували за поблажливе ставлення до Москви.

Ле Пен, зокрема, неодноразово заявляла, що в разі перемоги на виборах припинить фінансову допомогу Україні, хоча постачання французького озброєння триватиме.

Тим часом професор права Sciences Po Гійом Тюссо пояснив Politico, що поняття військового втручання допускає різні юридичні тлумачення.

За його словами, жоден французький суд не має повноважень остаточно вирішити цю суперечку. Тому на практиці саме уряд визначає, чи потрібно повідомляти парламент про конкретну військову місію.

Отже, попри гостру політичну критику питання про те, чи порушила французька влада Конституцію, залишається предметом суперечки.

Що відомо про французьку місію «Волія» в Україні

Нагадаємо, 16 листопада Radio France Internationale повідомило про таємну місію французьких військових «Волія», яка діє в Україні щонайменше від літа 2026 року. Французькі фахівці займаються підготовкою українських військових і ремонтом техніки далеко від лінії фронту.

Наступного дня присутність військовослужбовців підтвердила представниця Збройних сил Франції Аліса Руфо. Вона наголосила, що місія не є збройною інтервенцією, тому Париж не повідомляв про неї парламент заздалегідь.

У Росії на це відреагували погрозами. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров назвав місію прямою участю у війні, а речниця відомства Марія Захарова заявила, що Москва вважатиме французьких військових законними цілями.

Водночас Велика Британія та Франція готуються до можливого розгортання в Україні європейських стабілізаційних сил після припинення бойових дій. За даними The Guardian, військові матимуть право відкривати вогонь у відповідь на російські атаки, однак остаточного рішення про їхнє відправлення наразі немає.

Новини партнерів

Новини партнерів