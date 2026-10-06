Франція випробувала нову ядерну ракету: Макрон зробив жорстку заяву

Франція випробувала нову ядерну ракету

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Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок уранці особисто спостерігав за випробуванням нової ядерної міжконтинентальної балістичної ракети. Запуск здійснили з атомного підводного човна біля узбережжя департаменту Фіністер.

Про це повідомили в Єлисейському палаці та Міністерстві збройних сил країни, пише Le Parisien.

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Франція успішно випробувала нову ядерну ракету

«На борту багатоцільового фрегата Auvergne я був свідком першого запуску нової балістичної ракети M51.3 з атомного підводного човна Le Vigilant. Дуже мало країн мають такий досвід» — написав французький лідер у соцмережі X.

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Макрон спостерігав за випробуваннями з борту фрегата Військово-морських сил Франції. У військовому відомстві уточнили, що бойова частина випробуваного боєприпасу була позбавлена ядерного корисного навантаження. Йдеться про третє покоління стратегічної ракети класу «море-земля» M51, прийняте на озброєння рік тому.

Після пуску снаряд упав у Північній Атлантиці, за кілька сотень кілометрів від будь-якого узбережжя.

Візит французького президента до місця проведення навчань не анонсували заздалегідь, а сам захід пройшов без залучення преси.

За даними Міноборони Франції, пуск відбувся з борту підводного човна Le Vigilant у межах спеціальної операції SMERTRIOS. Головною метою маневрів була перевірка здатності підводного човна розгортати M51 після технічного обслуговування та ремонту.

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Ракету відстежували протягом усього часу її польоту у суворій відповідності до міжнародних зобов’язань Франції.

Ці маневри відбуваються на тлі стрімкого зростання напруженості в Європі. Емманюель Макрон раніше неодноразово застерігав про зростання російської загрози та агресії з боку Москви. У вересні він наголосив, що дії РФ «не залишаться без відповіді».

Окрім цього, Макрон запропонував партнерам долучитися до системи розширеного ядерного стримування, зберігши водночас виключне право ухвалювати рішення про застосування ядерної зброї за собою. Початок використання цієї модифікації міжконтинентальних ракет на підводних човнах рік тому в Парижі назвали епохальним кроком у модернізації французьких сил ядерного стримування.

«Цей технічний успіх є ще одним доказом надійності наших засобів стримування, довгострокова життєздатність яких гарантована. Щоб бути вільним, треба викликати страх. А щоб викликати страх, треба бути сильним», — написав Емманюель Макрон.

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Він також нагадав, що 2017 року ініціював оновлення можливостей Франції на десятиліття вперед, аби захистити народ країни.

«За 10 років бюджет наших збройних сил подвоїться. Наші майбутні стратегічні підводні човни зараз будуються. Цього року було розпочато програму створення гіперзвукових та маневрених стратегічних ракет, якими буде оснащено наш компонент повітряного стримування. Наші ядерні засоби стримування захищають нас і продовжуватимуть захищати нас», — фіналізував Макрон.

США раптово почали випробовувати ядерну зброю

Нагадаємо, Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) провело експеримент на полігоні в Неваді для покращення виявлення ядерних вибухів малої потужності. Випробування проводилися в тунелі P із використанням хімічних вибухівок, радіоактивних трасерів і передових датчиків. Зібрані дані використають для перевірки наукових моделей та уточнення відповідних алгоритмів.

Очільник NNSA Брендон Вільямс заявив, що подібні дослідження підтверджують технологічний розвиток країни та надсилають сигнал про те, що за адміністрації президента Дональда Трампа Сполучені Штати діятимуть із позиції сили й залишатимуться неперевершеними у виявленні ядерної діяльності.

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