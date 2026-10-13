Франція затримала танкер, пов’язаний із Росією: Макрон оголосив про операцію в Індійському океані

Нафтовий танкер / © скриншот з відео

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Військово-морські сили Франції затримали в Індійському океані нафтовий танкер DF Peak, який підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні пального.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X.

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За словами французького лідера, танкер перехопили вранці більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон.

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«Франція рішуче налаштована боротися з тіньовим флотом у всьому світі. Сьогодні вранці більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер DF Peak, який підозрюють у плаванні під фальшивим прапором і причетності до незаконного транспортування пального», — заявив Макрон.

Він наголосив, що операцію провели відповідно до норм міжнародного морського права.

«Ця акція свідчить про нашу рішучість забезпечувати дотримання закону та боротися з усіма видами незаконного трафіку, де б вони не відбувалися», — підкреслив президент Франції.

Що відомо про танкер DF Peak

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Згідно з інформацією порталу War&Sanctions Головного управління розвідки Міністерства оборони України, танкер DF Peak афілійований із російською компанією «Совкомфлот», яка перебуває під санкціями. Судно використовують для перевезення сирої нафти.

Танкер також перебуває під санкціями США, Канади, Європейського Союзу, України, Швейцарії, Японії та Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі атакували нафтовий танкер під грецьким управлінням після завантаження російської нафти.

Ми раніше інформували, що в Ормузькій протоці невідомий снаряд уразив танкер, після чого на судні спалахнула пожежа, однак члени екіпажу залишилися неушкодженими.

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