Франція зіткнулась із дефіцитом важливих ракет через війну в Ірані — що відомо

Rafale / © defence-ua.com

Реклама

У небі над Об’єднаними Арабськими Еміратами французькі винищувачі Rafale беруть участь у перехопленні ракет і безпілотників, які запускає Іран.

Про це повідомляє видання La Tribune.

Атаки спрямовані як на територію ОАЕ, так і на американські об’єкти, розташовані в еміраті. Франція надає допомогу союзнику відповідно до оборонних угод між Парижем і Абу-Дабі.

Реклама

За останні два тижні французькі пілоти перехопили десятки іранських дронів Shahed, використовуючи ракети класу «повітря–повітря» MICA.

«Ми мобілізували низку літаків Rafale, а також бортові системи ППО та радіолокаційні комплекси для допомоги нашим партнерам у Перській затоці, які постраждали від іранських атак», — повідомили дипломатичні джерела.

Запаси ракет стрімко скорочуються

Попри успішну роботу французької авіації, ситуація виявила серйозну проблему — запаси ракет MICA швидко виснажуються.

Інтенсивні перехоплення під час іранських атак значно скоротили резерви цих боєприпасів, навіть попри програму так званої «військової економіки», яку президент Франції Еммануель Макрон запровадив понад три роки тому.

Реклама

Ракети MICA виробляє компанія MBDA на підприємстві в Селле-Сен-Дені. Це спільне підприємство, що належить компаніям Airbus, BAE Systems та Leonardo.

Напруга у французькому оборонному секторі

Ситуація викликала серйозне занепокоєння у Міністерстві збройних сил Франції.

За даними джерел, виникла напруженість між Об’єднаним комітетом начальників штабів, Генеральною дирекцією озброєнь та компанією MBDA, яка затримує постачання додаткових ракет майже на два роки.

Через загострення ситуації французький прем’єр Себастьєн Лекорню провів у вівторок кризову нараду в Матіньйоні.

Реклама

На зустрічі обговорювали можливі довгострокові рішення, які мають посилити боєздатність французької армії та прискорити виробництво необхідних боєприпасів.

Нагадаємо, що війна з Іраном може залишити Україну без зброї США. Особливо — без ракет і систем протиповітряної оборони. Є побоювання, що американські ресурси і запаси зброї можуть бути переорієнтовані на Близький Схід.

