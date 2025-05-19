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Франція зводить тюрму в джунглях — але не для звичайних злочинців
Об’єкт на 500 місць побудують у джунглях поблизу кордону з Бразилією — задля повної ізоляції від злочинного світу.
Франція оголосила про будівництво нової в’язниці суворого режиму на своїй заморській території — у глибинах амазонських джунглів Французької Гвіани. Об’єкт буде призначено для ізоляції найнебезпечніших злочинців, зокрема наркоторговців і радикальних ісламістів.
Про це пише “BBC Україна”
Проєкт вартістю 400 мільйонів євро планують завершити до 2028 року. Нову в’язницю побудують у регіоні Сен-Лоран-дю-Мароні — поруч із кордоном Бразилії та Суринаму, на ключовому транзитному маршруті для наркотрафіку.
“Це буде об’єкт з надзвичайно суворим режимом ув’язнення”, — заявив міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен. — “Мета — повна ізоляція наркобаронів і керівників злочинних мереж, які не зможуть більше впливати на свої структури у Франції”.
У в’язниці планують утримувати до 500 осіб. Окреме крило відведуть для найбільш небезпечних ув’язнених, включно з тими, хто має зв’язки з терористичними організаціями. Нові правила унеможливлять зв’язок із зовнішнім світом — особливо з кримінальними мережами.
Відстань від материкової Франції, зазначив міністр, унеможливить підтримку зв’язків із бандитськими угрупованнями, що є серйозною проблемою у французьких тюрмах, де циркулюють десятки тисяч нелегальних телефонів.
Реакція на нову хвилю атак
Оголошення про в’язницю пролунало після серії нападів на тюрми у Франції. Зокрема, було підпалено службові авто, а в’язницю в Тулоні обстріляли. Міністр назвав ці інциденти “терористичними відповідями” на жорсткіші закони.
В’язниця в Гвіані — лише один із пунктів масштабної стратегії уряду:
створення нового департаменту прокуратури з боротьби з організованою злочинністю;
додаткові повноваження для слідчих;
захищений статус для інформаторів;
будівництво серії в’язниць суворого режиму.
Історичний контекст
Сен-Лоран-дю-Мароні — символічне місце. Саме через нього у XIX–XX століттях засуджених відправляли до колонії “Острів Диявола” — сумнозвісного табору для каторжників, де побували понад 70 тисяч людей. Цей табір став відомим завдяки роману “Метелик” Анрі Шар’єра та однойменному фільму зі Стівом МакКвіном.