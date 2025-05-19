Франція зводить тюрму в джунглях — але не для звичайних злочинців

Регіон, де побудують тюрму, – це колишній порт в'їзду до сумнозвісної виправної колонії на Острів Диявола. / © Getty Images

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Франція оголосила про будівництво нової в’язниці суворого режиму на своїй заморській території — у глибинах амазонських джунглів Французької Гвіани. Об’єкт буде призначено для ізоляції найнебезпечніших злочинців, зокрема наркоторговців і радикальних ісламістів.

Про це пише “BBC Україна”

Проєкт вартістю 400 мільйонів євро планують завершити до 2028 року. Нову в’язницю побудують у регіоні Сен-Лоран-дю-Мароні — поруч із кордоном Бразилії та Суринаму, на ключовому транзитному маршруті для наркотрафіку.

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“Це буде об’єкт з надзвичайно суворим режимом ув’язнення”, — заявив міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен. — “Мета — повна ізоляція наркобаронів і керівників злочинних мереж, які не зможуть більше впливати на свої структури у Франції”.

У в’язниці планують утримувати до 500 осіб. Окреме крило відведуть для найбільш небезпечних ув’язнених, включно з тими, хто має зв’язки з терористичними організаціями. Нові правила унеможливлять зв’язок із зовнішнім світом — особливо з кримінальними мережами.

Відстань від материкової Франції, зазначив міністр, унеможливить підтримку зв’язків із бандитськими угрупованнями, що є серйозною проблемою у французьких тюрмах, де циркулюють десятки тисяч нелегальних телефонів.

Реакція на нову хвилю атак

Оголошення про в’язницю пролунало після серії нападів на тюрми у Франції. Зокрема, було підпалено службові авто, а в’язницю в Тулоні обстріляли. Міністр назвав ці інциденти “терористичними відповідями” на жорсткіші закони.

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В’язниця в Гвіані — лише один із пунктів масштабної стратегії уряду:

створення нового департаменту прокуратури з боротьби з організованою злочинністю;

додаткові повноваження для слідчих;

захищений статус для інформаторів;

будівництво серії в’язниць суворого режиму.

Історичний контекст

Сен-Лоран-дю-Мароні — символічне місце. Саме через нього у XIX–XX століттях засуджених відправляли до колонії “Острів Диявола” — сумнозвісного табору для каторжників, де побували понад 70 тисяч людей. Цей табір став відомим завдяки роману “Метелик” Анрі Шар’єра та однойменному фільму зі Стівом МакКвіном.