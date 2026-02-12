Францію накрив шторм Нільс: близько мільйона осель знеструмлено, є загиблий та постраждалі

Шторм

На південь Франції обрушився потужний шторм «Нільс», який спричинив масштабні перебої з електропостачанням та людські жертви. Без світла залишилися 850 тисяч домівок, одна людина загинула, ще кілька — постраждали.

Про це повідомило BFMTV.

За даними енергетичної компанії Enedis, станом на ранок без електрики залишалися близько 850 тисяч споживачів. Найбільше відключень зафіксовано у регіонах Нова Аквітанія (485 тисяч будинків) та Окситанія (318 тисяч).

Жертвою негоди став водій вантажівки в департаменті Ланди — на транспортний засіб упала гілка дерева. Окремо повідомляється про серйозно поранену людину в Кастельсарразені (департамент Тарн і Гаронна): дерево впало на автомобіль під час реагування на інцидент. Постраждалий є державним службовцем. Ще одній людині надали допомогу через проблеми з диханням.

Найсильніші пориви вітру сягали 162 км/год у Біскарросі. У Леж-Кап-Ферре зафіксовано 157 км/год, у Мійо — 132 км/год. У низці міст ці показники стали рекордними для лютого.

Через падіння дерев і складні погодні умови рух на кількох автомагістралях суттєво ускладнений. Заблоковано частину трас A9, A61, A75, на деяких ділянках важким вантажівкам заборонено пересування. У департаменті Еро вантажівка зіткнулася з поваленим деревом — водій отримав легкі травми.

У департаменті Од запроваджено червоний рівень небезпеки через сильний вітер. Там без світла залишилися від 15 до 17 тисяч домогосподарств у близько 40 муніципалітетах. Усі школи закриті, громадський транспорт не працює. До ліквідації наслідків залучено понад 600 працівників Enedis, а також сотні рятувальників і правоохоронців.

Червоний рівень небезпеки також оголошено в Савойї — через дуже високий ризик сходження лавин. У регіоні частково або повністю закриті гірськолижні курорти. За словами представників туристичної галузі, п’ятий рівень лавинної небезпеки востаннє оголошували 17 років тому.

У Жиронді та Ло-е-Гаронні зберігається червоне попередження про повені. В Ла-Реолі евакуйовано близько 30 мешканців. Рівень води в Гаронні стрімко зростає: у Лангоні менш ніж за дві доби він піднявся з 3,8 до 7,06 метра. У Кадійяк-сюр-Гаронна вода вже перевищила 6 метрів і може сягнути показників масштабних повеней 2006 та 2018 років.

Загалом у 32 департаментах Франції оголошено помаранчевий рівень небезпеки через сильний вітер, зливи, лавини та ризик затоплення узбережжя. Синоптики попереджають про можливе подальше погіршення ситуації протягом найближчих 24 годин.

Нагадаємо, раніше сильні морози та снігопади призвели до загибелі 18 людей у Нью-Йорку. Місто пережило один із найтриваліших періодів мінусових температур за десятиліття.