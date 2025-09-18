Францію охопили масштабні протести, є затримані: хто і чому вийшов на демонстрацію

Прапор Франції

Франція знову охоплена масовими акціями протесту проти бюджетної політики президента Еммануеля Макрона. На відміну від нещодавніх протестів, організованих рухом «Заблокуємо все», нинішні очолюють профспілки, але прихильники руху охоче до них приєдналися.

Про це повідомляє газета Le Figaro.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, поліція вже заарештувала 94 особи, з них 15 — у Парижі. По всій країні зафіксовано не менше 476 заходів, а також 20 вуличних пожеж.

Причини невдоволення

Учасниками протестів стали вчителі, машиністи поїздів, фармацевти та співробітники лікарень. Підлітки також долучилися, блокуючи школи на знак протесту проти майбутніх скорочень бюджету.

Протести в Франції / © Le Figaro

Профспілки вимагають від уряду скасувати фінансові плани, збільшити витрати на громадські послуги, підвищити податки для багатих і відмовитися від підвищення пенсійного віку.

Сутички та постраждалі в Ліоні

Напружена ситуація спостерігається в Ліоні, де, за попередніми оцінками профспілки CGT (Всезагальна конфедерація праці), протестує не менше 20 000 осіб. Під час ходи агресивна група в чорному блокувала рух, а потім відкрила вогонь по поліції з піротехнічних мінометів. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

В результаті зіткнень постраждали троє людей, включаючи журналіста France TV та одного поліцейського. Їм усім була надана медична допомога.

Неочікувана акція також відбулася перед будівлею Міністерства економіки та фінансів Франції, куди проникли близько двадцяти працівників залізничної компанії Sud-Rail з Ліонського вокзалу.

Тим часом, як і під час попередніх демонстрацій 10 вересня, існує значна розбіжність у даних про кількість протестувальників. Поліція повідомила про 13 000 учасників в Марселі, тоді як представник профспілки CGT заявив, що їх було 120 000.

Протести в Франції / © Le Figaro

Чого бояться протестуючі

За даними Міністерства державної служби, станом на четвер бастували майже 11% працівників державного сектору, що значно перевищує показник попередніх протестів. Найбільше страйкуючих — у сфері національної освіти.

Учасники акцій висловлюють занепокоєння щодо майбутнього. В Тулузі під час демонстрації один з представників профспілки Рафаель Крозе заявив: «Ми не знаємо, що нас чекає в 2026 році; може бути і гірше».

Масові протести, які об’єднали держслужбовців, студентів та працівників різних сфер, тривають.

Нагадаємо, у Франції уряд прем’єр-міністра Франсуа Байру подав у відставку після того, як не зміг отримати вотум довіри в парламенті. Це стало першим подібним випадком в історії П’ятої республіки.

Франсуа Байру став уже четвертим прем’єр-міністром, призначеним Макроном, який залишив свою посаду за останні 15 місяців. У відповідь на політичну кризу опозиційні партії закликали президента піти у відставку.

Наразі Макрон призначив новим прем’єр-міністром Себастьяна Лекорню. Це рішення було оголошене Єлисейським палацом через кілька годин після того, як попередній очільник уряду, Франсуа Байру, подав у відставку.