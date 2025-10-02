Французький генерал закликав готуватися до війни "від сьогоднішнього вечора"

Французький генерал закликав готуватися до війни

Командувач Сухопутних військ Франції, генерал П’єр Шиль, оприлюднив пріоритети на найближчі роки, наголосивши на необхідності для західних країн бути готовими до раптового початку повномасштабного конфлікту та швидкого вступу в бойові дії.

Про це йдеться у статті, опублікованій у французькому виданні Valeurs actuelles.

Генерал Шиль підкреслив, що епоха тривалого миру завершилася, і армія повинна мати максимальну боєготовність.

«Потрібно бути готовим вступити в бій у будь-який час, навіть з сьогоднішнього вечора, якщо це буде необхідно,» — заявив генерал П’єр Шиль.

Щодо головного імперативу для французьких збройних сил на 2025–2026 роки, то, на думку, генерала, передусім йдеться про збільшення фінансування та нові технології.

Генерал повідомив про конкретні кроки, які Франція планує здійснити для підвищення обороноздатності. Наступного року військові асигнування будуть збільшені на 3,3 млрд євро.

Ці кошти будуть спрямовані на посилення підрозділів за трьома критичними напрямками, які виявила сучасна війна:

протиповітряна оборона (ППО);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ);

безпілотні літальні апарати (БПЛА).

За словами Шиля, зараз триває робота з навчання операторів дронів та організації виробництва безпілотників, зокрема із застосуванням сучасних методів, як-от 3D-друк.

Відповідь на маневри РФ

Французька армія також активно інтегрується у військові навчання НАТО. Як відповідь на нещодавні російсько-білоруські навчання «Захід-2025», французькі сухопутні війська візьмуть участь у великих навчаннях НАТО «Дакійська осінь».

Ці маневри відбудуться у жовтні-листопаді на території Румунії та Болгарії та стануть важливим етапом перевірки готовності Альянсу до можливих конфліктів на східному фланзі.