Французький спецназ захопив російський танкер: що сталося

Французькі військові арештували танкер "тіньового флоту" РФ

Французькі військовослужбовці піднялися на борт нафтового танкера, який входить до списку суден «тіньового флоту» Росії та підозрюється в тому, що він був стартовим майданчиком для таємничих польотів дронів, що призвели до закриття аеропортів у Данії минулого тижня.

Про це пише The Guardian.

Судно, що входило до тіньового флоту РФ і обходило санкції через продаж російської нафти, підозрюється в тому, що в період 22–25 вересня використовувалося як платформа для запуску дронів біля Данії.

На опублікованих у ЗМІ кадрах видно військовослужбовців ВМС Франції на палубі танкера, відомого як «Боракай», який був одним із чотирьох суден, пов’язаних з Росією, у морях поблизу Данії на момент запуску безпілотників 22 та 24 вересня.

Танкер прямував з російського нафтового терміналу в Приморську поблизу Санкт-Петербурга, перевозячи 750 000 барелів сирої нафти, до Індії, але в неділю його перехопило французьке військово-морське судно та перенаправило до Франції, поки триває розслідування.

За словами французьких правоохоронців, екіпаж не зміг обґрунтувати приналежність судна та відмовився співпрацювати.

«Боракай», танкер під прапором Беніну, недавно змінив свою назву з «Пушпа». Під цією назвою минулого тижня його спостерігали, коли він плавав на захід навколо Данії, і військово-морські експерти назвали його одним із небагатьох суден, пов’язаних з Росією, які могли бути причетні до інцидентів з дронами.

У середу прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа зіткнулася з «гібридною війною», маючи на увазі вторгнення дронів над Данією та Польщею у вересні.

«З європейської точки зору, є лише одна країна, яка готова нам погрожувати, і це Росія», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що Данія терміново викликала на службу резервістів через інцидент з російськими дронами.