ФРН та Франція запропонували альтернативу візовим обмеженням для росіян: Politico дізналося деталі

Серед країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливого введення візових обмежень для росіян, які підтримують політику диктатора Путіна, розпочавшого криваву війну в Україні.

Німеччина та Франція пропонують не вводити повну заборону на в’їзд для жителів Росії. Пропонується уповільнити процес видавання російських віз й зробити його дорожчим.

Такий лист Франція і ФРН направили до Праги напередодні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС, пише Politico.

"Обмежуючи контакти з представниками режиму й влади сферами, що представляють життєво важливий інтерес для ЄС, ми повинні стратегічно боротися за "серця і уми" російського населення - принаймні, тих верств, які ще не повністю віддалилися від Заходу", - написали представники Німеччини та Франції в меморандумі, з яким ознайомилось Politico.

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Берлін і Париж заявили, що "хочуть зберегти правову базу, яка дозволяє, зокрема, студентам, художникам, вченим, професіоналам - незалежно від того, піддаються вони ризику судового переслідування з політичних мотивів - подорожувати в ЄС".

Обидва уряди застерегли "від далекосяжних обмежень нашої візової політики, щоб не допустити підживлення російського наративу і викликати ненавмисне згуртування навколо Прапора і/або відчуження майбутніх поколінь".

Водночас, в Парижі та Берліні наголосили, що ЄС повинен "підтримувати і розширити наші санкції проти російської політичної, військової та економічної еліти", і назвали фінансову і військову підтримку України "центральним елементом" військової політики ЄС.

Нагадаємо, голова МЗС Литви виступив із цікавою ініціативою щодо пропуску росіян до ЄС.

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