Режим Лукашенка відправляє мігрантів у небезпечну подорож: у ФРН відреагували на штурм польсько-білоруського кордону

Речник Єврокомісії також заявив, що конфлікт на білоруській стороні "загострився".
Німеччина виступає за колективну відповідь ЄС на ситуацію на польсько-білоруському кордоні, який штурмує колона мігрантів. Може може йти як про продовження санкцій проти Мінська, так і про допомогу країнам у захисті зовнішніх кордонів союзу.
Про це заявила представниця МЗС ФРН Андреа Зассе на брифінгу в Берліні 8 листопада.
Вона сказала, що у МЗС Німеччини глибоко стурбовані ситуацією на білорусько-польському кордоні.
"Ми спостерігаємо, як режим Лукашенка, як і раніше, закликає мігрантів до Білорусі та відправляє у небезпечну подорож у напрямку ЄС. Є докази, що режим у Мінську... постійно спрямовує людей до кордону... Ми продовжуємо працювати... над спільною реакцією з боку ЄС, реагуємо спільно як ЄС... Різні заходи, які ми готуємо спільно з партнерами в ЄС, ми вже згадували минулими днями та тижнями, йдеться про розширення санкцій ЄС, переговори з державами походження (мігрантів), пояснення загроз у соціальних медіа", - заявила вона.
Jeden zespół, jedna misja!— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021
Wspólnie ze służbami @MSWiA_GOV_PL jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy.#terytorialsi #SilneWsparcie #ZawszegOTowi #Zawszeblisko pic.twitter.com/Xq2PCkEAqe
Крім того, речник Єврокомісії заявив, що коли йдеться про ситуацію на кордоні з Білоруссю, Польща завжди може попросити підтримки у своїх союзників з Європейського Союзу чи НАТО.
Він також визнав, що конфлікт на білоруській стороні "загострився". За його словами, на дії Білорусі буде адекватна відповідь ЄС.
"Цього тижня країни ЄС мають підготувати п'ятий пакет санкцій проти Білорусі", - пише rmf24.pl.
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