Режим Лукашенка відправляє мігрантів у небезпечну подорож: у ФРН відреагували на штурм польсько-білоруського кордону

Речник Єврокомісії також заявив, що конфлікт на білоруській стороні "загострився".

Німеччина виступає за колективну відповідь ЄС на ситуацію на польсько-білоруському кордоні, який штурмує колона мігрантів. Може може йти як про продовження санкцій проти Мінська, так і про допомогу країнам у захисті зовнішніх кордонів союзу.

Про це заявила представниця МЗС ФРН Андреа Зассе на брифінгу в Берліні 8 листопада.

Вона сказала, що у МЗС Німеччини глибоко стурбовані ситуацією на білорусько-польському кордоні.

"Ми спостерігаємо, як режим Лукашенка, як і раніше, закликає мігрантів до Білорусі та відправляє у небезпечну подорож у напрямку ЄС. Є докази, що режим у Мінську... постійно спрямовує людей до кордону... Ми продовжуємо працювати... над спільною реакцією з боку ЄС, реагуємо спільно як ЄС... Різні заходи, які ми готуємо спільно з партнерами в ЄС, ми вже згадували минулими днями та тижнями, йдеться про розширення санкцій ЄС, переговори з державами походження (мігрантів), пояснення загроз у соціальних медіа", - заявила вона.

Крім того, р ечник Єврокомісії заявив, що коли йдеться про ситуацію на кордоні з Білоруссю, Польща завжди може попросити підтримки у своїх союзників з Європейського Союзу чи НАТО.

Він також визнав, що конфлікт на білоруській стороні "загострився". За його словами, на дії Білорусі буде адекватна відповідь ЄС.

" Цього тижня країни ЄС мають підготувати п'ятий пакет санкцій проти Білорусі", - пише rmf24.pl.

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