ФСБ побачила несподіваний "український слід" у теракті в "Крокусі": до чого тут соратник Януковича

До фінансування теракту в “Крокус Сіті Холі” в російському Підмосков’ї може бути причетний соратник і "гаманець" колишнього президента-втікача Януковича Сергій Курченко.

Про це заявив український політолог Вадим Денисенко.

Він нагадав, що вчора, 29 березня, ФСБ проводило обшуки в одному з офісів криптобіржі Beribit, бо нібито саме через цю структуру фінансували теракт в "Крокусі". В російських пропагандистських ЗМІ зазначалося, що обшуки були зумовлені тим, що фінансування обвинувачених у теракті нібито проводилося через криптовалюту.

"І тут найцікавіше: криптобіржа, як мінімум з 2023, року належить Сергію Курченку (хто забув – один з підставних гаманців Януковича), а після 2014 року, людина, яка деякий час навіть стала "смотрящім" за Донбасом). Напевне, в Курченка зараз істерика. На жаль, він має покровителів в Кремлі. Але подивимося, як далі будуть розвиватися події", – зазначив Денисенко.

Нагадаємо, що 22 березня в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. В РФ повідомили, що жертвами атаки стали 144 людей. Частина з них загинула від вогнепальних поранень, частина – під час пожежі.

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