ФСБ відбирає у чиновників та держслужбовців закордонні паспорти – в ISW назвали причини

Кремль і ФСБ побоюються, що люди можуть виїхати з РФ, оскільки виступають проти війни.

Спецслужби РФ відбирають закордонні паспорти у чиновників та керівників державних компаній. Таким чином силовики прагнуть перешкодити виїзду за кордон високопоставлених чиновників, в тому числі і колишніх, а також керівників державних компаній.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Кремль боїться, що представники російської еліти втечуть з країни. Так, 10 березня силовики наказали державним чиновників і співробітникам держкомпаній здати паспорти. В разі відмови їм погрожували примусовим вилученням документів і звільненням.

Нагадаємо, Кремль конфісковує закордонні паспорти своїх еліт, побоюючись, що вони втечуть за кордон.

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