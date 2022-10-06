ФСБ влаштувала фільтрацію для українців у РФ: тих, хто має російські паспорти, не випускають з країни

На кордонах Росії з Латвією та Естонією утворилося скупчення громадян України, які намагаються виїхати з Росії, проте ФСБ блокує виїзд тим, хто має російський паспорт.

Українці стоять на кордоні Росії з Латвією та Естонією вже протягом 2-6 днів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність в них паспорту РФ. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорта РФ, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із Росії", - йдеться у повідомленні.

При цьому, якщо громадянин прописаний у Криму, однак російського паспорта не має, його пропускають на проходження кордону й вільне перетинання КПП. Цей факт підтверджують й представники українських консульських установ в Естонії та Латвії.

"При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею, водою тощо. Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом до іншого пункту пропуску", - додає пресслужба.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаенеметс також повідомив, що Росія блокує прохід громадян України на кордоні з Естонією. За інформацією естонського міністра, на кордоні з російської сторони чекало трохи більше тисячі людей, але їх посадили на вантажівки і повезли у невідомому напрямку.

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