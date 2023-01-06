ФСБ затримала у Ростові трьох молодиків: їх підозрюють у планах підпалити військкомат

У російському Ростові-на-Дону затримали трьох молодиків, двоє з яких неповнолітні. Їх підозрюють у тому, що вони планували підпалити військкомат.

Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

За даними ресурсу, затримали хлопців співробітники ФСБ у ніч проти 3 січня. У них вдома відбулися обшуки. Наразі на офіційних ресурсах спецслужби відомостей про це немає.

Зазначається, що затримали 21-річного Ахмеда Р., 17-річного студента коледжу технологій машинобудування Іллю К. та 17-річного студента інституту управління, бізнесу та права Івана Б. Хлопці нбито домовилися підпалити будівлю військкомату з допомогою коктейлів "Молотова". Втім, реалізувати задумане їм не вдалося.

До слова, ростовське інтернет-видання з посиланням на джерело у правоохоронних органах пише, що стосовно затриманих порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, вночі 1 січня в паркан військового комісаріату у Москві кинули дві пляшки із запальною сумішшю. Спалахнув вогонь, але його вдалося швидко ліквідувати.

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