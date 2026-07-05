ФСБ знову поширює фейки про Волинську трагедію: нардеп про мету Кремля

Росія розкачує тему Волинської трагедії / © Polskie Radio

Реклама

Російська спецслужба намагається продемонструвати корисність і завоювати прихильність польських правих кіл. З цією метою відомство вкотре оприлюднило на своєму офіційному сайті чергові «сенсаційні» архівні матеріали, що стосуються польсько-українського етнічного конфлікту.

Про це повідомив народний депутат України Володимир В’ятрович.

Росія випускає нові провокації щодо Волинської трагедії

Цього разу пропагандистську публікацію супроводжує гучний заголовок: «Як українські чекісти (а що були такі?) ліквідували ката Волині — Дмитра Клячківського».

Реклама

Поруч із даними про радянську ліквідаційну операцію проти командира УПА-Північ, оприлюднений текст містить таке твердження:

«Один із наших агентів групи „НУЦ“ 18 липня 1943 року був очевидцем масового винищення польського населення, яке проживає в м. Володимир-Волинський. У документі повідомлялося, що „[…] Під час богослужіння в костелах бандерівцями було вбито 11 ксьондзів та до 2000 поляків на вулицях міста“».

Проте наведена спецслужбою РФ інформація про масштаби цієї нібито акції абсолютно не відповідає дійсності й не має жодного документального підтвердження в інших джерелах — її спростовують як українські та польські, так і німецькі архівні масиви.

«Утім, найцікавіше навіть не це. Насправді це вже друга спроба запустити саме цю історію в інформаційний простір. Уперше ФСБ намагалася зробити це ще 2022 року. Тоді „не залетіло“. Нині ж політична ситуація в Польщі змінилася, тож чекісти, схоже, вирішили: „можем павтаріть“», — пише народний депутат.

Реклама

Росія готує провокацію до 5 липня

Нагадаємо, російські спецслужби запланували на 5 липня чергову інформаційно-психологічну операцію для розколу відносин між Україною та Польщею. За даними керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка, за проведення атаки особисто відповідає директор ФСБ РФ Олександр Бортніков.

Головним інструментом маніпуляцій мають стати сфальсифіковані документи щодо Волинської трагедії періоду Другої світової війни, які планується масово поширити в російських державних медіа для розпалювання антиукраїнських настроїв.

Ця провокація готується на тлі глибокої кризи у відносинах між Києвом і Варшавою, яка триває останні тижні. Польські історики та політики розглядають події на Волині 1943 року окремо від ширшого історичного контексту.

Зокрема, вимагаючи від українців визнання провини, Польща оминає увагою польсько-українську війну 1918–1919 років, передвоєнну пацифікацію українців, а також напади на українські села Холмщини та Надсяння у 1941–1944 роках, які продовжувалися і в 1945 році до депортації місцевого українського населення до УРСР та в межах операції «Вісла» 1947 року.

Реклама

Новини партнерів