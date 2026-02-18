- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 544
- Час на прочитання
- 1 хв
Фудблогерка померла після вживання "диявольського краба"
Після трагедії місцева влада закликала жителів не споживати небезпечний вид.
На Філіппінах оприлюднили термінове застереження після смерті фудблогерки, яка з’їла отруйного краба, відомого як «диявольський».
Трагедія сталася в місті Пуерто-Принцеса на острові Палаван, пише Unilad.
51-річна Емма Аміт померла в лікарні через два дні після того, як опублікувала відео, де готує та їсть краба виду Zosimus aeneus.
4 лютого блогерка оприлюднила ролик, у якому показала, як ловить отруйних крабів, молюсків і равликів поблизу свого будинку на узбережжі. Після приготування одного з крабів, якого місцеві називають «диявольським», вона з’їла його на камеру.
Жінка знепритомніла незабаром після вживання краба і була терміново госпіталізована. Вона померла 6 лютого.
Трагічно, але її подруга, яка також скуштувала краба, теж померла.
Під час розслідування у будинку блогерки виявили сім панцирів цього виду.
Краб Zosimus aeneus містить потужну комбінацію токсинів, небезпечних для життя. Його вважають найотруйнішим крабом на Філіппінах, а рівень смертності від отруєння ним, за даними місцевих джерел, може сягати 50%.
Цей вид поширений у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні.
Після інциденту місцева влада закликала жителів утриматися від вживання цього ракоподібного.
Нагадаємо, у Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками.