Фудблогерка померла після вживання "диявольського краба"

На Філіппінах оприлюднили термінове застереження після смерті фудблогерки, яка з’їла отруйного краба, відомого як «диявольський».

Трагедія сталася в місті Пуерто-Принцеса на острові Палаван, пише Unilad.

51-річна Емма Аміт померла в лікарні через два дні після того, як опублікувала відео, де готує та їсть краба виду Zosimus aeneus.

4 лютого блогерка оприлюднила ролик, у якому показала, як ловить отруйних крабів, молюсків і равликів поблизу свого будинку на узбережжі. Після приготування одного з крабів, якого місцеві називають «диявольським», вона з’їла його на камеру.

Жінка знепритомніла незабаром після вживання краба і була терміново госпіталізована. Вона померла 6 лютого.

Трагічно, але її подруга, яка також скуштувала краба, теж померла.

Під час розслідування у будинку блогерки виявили сім панцирів цього виду.

Краб Zosimus aeneus містить потужну комбінацію токсинів, небезпечних для життя. Його вважають найотруйнішим крабом на Філіппінах, а рівень смертності від отруєння ним, за даними місцевих джерел, може сягати 50%.

Цей вид поширений у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні.

Після інциденту місцева влада закликала жителів утриматися від вживання цього ракоподібного.

