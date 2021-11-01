G20 ознаменувався скандалом лідерів і зворушливим моментом із Меркель

Не спромоглися лідери домовитись про екологічне майбутнє планети

Важливою засадою кліматичного саміту в Глазго мала стати спільна заява «Великої Двадцятки». Саміти були заплановані саме так, аби найбільші країни світу спершу домовилися про те, які зобов’язання готові на себе брати. Але кліматичної єдності на G20 так і не досягли.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У "глибокої стурбованості" з’явився синонім дипломатичної мови, яка не несе жодної конкретики - заклик до "конструктивних і ефективних дій". Одразу кілька учасників саміту G20, серед них генсек ООН і американський президент Джо Байден не утрималися від розчарування - жодних конкретних зобов’язань у заяві за підсумками саміту немає. Відмовлятися від шкідливих викидів у повітря - шкодить і без того хиткій економіці держав-лідерів по забрудненню довкілля.

«Ми дуже розчаровані фактом, що Росія і Китай не беруть по суті жодних зобов’язань, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату», - заявив Байден.

Не додав єдності делегатам і скандал на полях саміту: президент Франції Еммануель Макрон прямо звинуватив прем’єра Австралії Скотта Моррісона у брехні.

Новини світу: чому Велика двадцятка не досягла кліматичної єдності в Глазго

Ще у вересні, буквально за кілька годин до офіційного підписання багатомільйонної угоди, за якою Франція мала будувати Австралії атомні підводні човни - австралійці відмовилися від угоди, натомість заключили тристороннє партнерство зі Штатами та Британією. Париж такою підлістю найближчих союзників приголомшений досі, однак з Вашингтоном і Лондоном не сперечається, натомість винуватить в усьому Австралію, яка мовчала до останнього.

- Для Франції ця угода була дуже кепською новиною. Але не тільки для Франції, це погано для довіри австралійцям, погано для інших партнерів, які сподіваються мати справу з Австралією.

- Ви думаєте, прем’єр Австралії вам збрехав?

- Я не думаю. Я це знаю, - заявляє Маркон після запитання про зірвану угоду.

«Це був просто контракт. Ми не вкрали остров. Не сплюндрували Ейфелеву вежу. У кожної угоди є умови, зокрема - є умови розірвання угоди, що ми і зробили», - твердить на те прем’єр.

Та був і теплий момент, що об’єднав усіх учасників саміту: коли італійський прем’єр Маріо Драгі звернувся до все ще канцлерки Німеччини Меркель, що займає цю посаду уже 16 років. І подякував їй за безцінні дипломатичні зусилля і здатність знаходити компроміси - зокрема й за цим столом. Величезний букет Меркель, яка найближчими місяцями назавжди відійде від політики помітно розчулив.

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