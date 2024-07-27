G7 близька до погодження великого кредиту для України: Єллен назвала можливі терміни

Міністерка фінансів США Джанет Єллен на полях зустрічі фінансових лідерів G20 у Бразилії в п'ятницю, 26 липня, заявила, що "Велика сімка" вже до жовтня погодить умови кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів для України, забезпеченням якого будуть російські активи.

Про це пише Reuters.

Єллен зазначила, що переговори про надання кредиту були конструктивними, у тому числі у зв'язку з вимогами США надати гарантії, що активи залишатимуться замороженими протягом тривалого часу – достатньо тривалого, щоб забезпечити виплату кредиту за рахунок доходів від активів доти, доки не буде досягнуто мирної угоди, яка збереже суверенітет України та компенсує їй збитки від російської агресії.

"Ми тісно співпрацюємо, щоб спробувати просунути це вперед. Я думаю, що все виглядає добре з точки зору досягнення точки, де ми зможемо це зробити, ймовірно, до жовтня", — заявила міністр фінансів США.

Кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, принципово узгоджений лідерами G7 у червні, обслуговуватиметься за рахунок доходів від активів російського Центробанку у розмірі близько 300 мільярдів доларів, які Захід заморозив після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році.

Хоча серед країн Великої сімки немає одностайної підтримки повної конфіскації капіталу у розмірі 300 мільярдів доларів, всі вони згодні з тим, що існують законні підстави для використання прибутку від цих активів.

США наполягають на гарантіях європейських країн щодо заморожування активів, щоб полегшити процедуру надання кредиту. За відсутності таких гарантій обслуговування кредиту доведеться закласти до бюджету США та домогтися схвалення Конгресу. Враховуючи минулі розбіжності щодо фінансування України та майбутні вибори у США, адміністрація Байдена-Гарріс хоче уникнути цього.

Суми, які країни G7 внесуть до кредиту, ще не визначені. Більшість заморожених грошей, близько 228 млрд доларів, перебуває у Євросоюзі. Близько 10 млрд заморожено в США, ще 10 млрд у Великій Британії і близько $30 млрд у Японії.

Це означає, що основна частина коштів на обслуговування кредиту надходитиме з активів, заморожених ЄС, який подовжує своє рішення про санкції проти Росії, включно із заморожуванням активів, кожні шість місяців.

За словами офіційних осіб США, це підвищує ризики стабільності доходів й робить їх вразливими до розбіжностей між урядами країн-членів Євросоюзу.

Нагадаємо, в ЄС повідомили, коли в Україну надійдуть перші 1,4 млрд євро від заморожених активів РФ. Кошти буде направлено на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України.

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