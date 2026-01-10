G7 перенесла саміт, аби не псувати Трампу день народження

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Франція перенесла початок саміту G7 на 15 червня, щоб він не збігався з 80-м днем народження президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Тепер захід проходитиме від 15 до 17 червня в місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера. Офіційно в офісі президента Франції Емманюеля Макрона сказали, що новий розклад є «результатом консультацій з партнерами G7».

Реклама

Однак за даними джерел Politico, саміт змінили, щоб він не збігався в часі з боксерськиим поєдинком у Білому домі — бій буде з нагоди святкування 80-річчя Трампа.

Нагадаємо, 11 грудня 2025 року в Politico повідомляли, що США обговорюють можливість створення нового міжнародного об’єднання Core 5, яке могло б включати Росію та Китай і виступати альтернативою G7. Ідея виникла в контексті перегляду Стратегії нацбезпеки, проте офіційно її заперечують, а Європа в теоретичному складі групи не фігурує.