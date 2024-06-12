G7 погодила кредит Україні в 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ: коли надійдуть кошти

Рішення, як очікується, буде офіційно схвалене на саміті "Великої сімки" 13-14 червня.

Країни "Великої сімки" (G7) домовилися надати 50 мільярдів доларів Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Про це повідомив Єлисейський палац увечері 12 червня, передає агентство AFP.

Згідно з повідомленням канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона, Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

Як сказав представник Єлисейського палацу, є домовленість, лідери G7 ухвалюють рішення, а "технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму".

Рішення, як очікується, буде офіційно схвалене на саміті "Великої сімки" 13-14 червня, після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації.

Нагадаємо, напередодні український лідер Володимир Зеленський зазначив, що Франція підтримує ЗСУ, оборону українських міст від ударів РФ і глобальний тиск на Росію через цю несправедливу війну.

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