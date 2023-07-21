"Гагарін долітався, а Гіркін договорився": у ГУР відреагували на затримання терориста

В українській розвідці зауважили, що "мешканці веж Кремля переходять в активне протистояння".

Затримання терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в Росії свідчить про початок активного протистояння між вежами Кремля.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрі Юсов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", – сказав представник української розвідки.

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Він зауважив, що схожі процеси всередині Кремля відбувалися і раніше, але у більш прихованій формі. Дедалі більше ці процесі почали виходити назовні після спроби заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Юсов також звернув увагу на парадоксальність ситуації, сказавши, що похід на Москву влаштував і збивав російські літаки Пригожин, а затримують Гіркіна. Представник розвідка додав, що це така особливість путінського режиму.

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", – запевнив представник ГУР.

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Нагадаємо, російські правоохоронці затримали Гіркіна-Стрєлкова вдень 21 липня у його помешканні та влаштували там обшуки. Затриманого обвинувачують у екстремізмі.

Згодом колишній ярославський депутат та "вагнерівець" Дмитро Петровський повідомив, що це він написав заяву на Гіркіна до прокуратури. Петровського обурило, що терорист "збирає великі донати нібито на допомогу нашим хлопцям, а за витрачені кошти не звітує".Петровський вказав, що "останньою краплею, звісно, стали слова Стрєлкова про нашого президента Володимира Путіна".

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