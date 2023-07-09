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Гівняні ігри-2023: у Росії влаштували метання лайна голими руками (кумедне відео)

Гівняні ігри-2023: у Росії влаштували метання лайна голими руками (кумедне відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
734
Час на прочитання
1 хв
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Гівняні ігри-2023: у Росії влаштували метання лайна голими руками (кумедне відео)

У Росії влаштували метання лайна голими руками. ФОТО: скрин із відео

Найспритнішим виявився росіянин, який жбурнув "коржик" аж на 57 метрів. 

У Пермському краї РФ уже восьмий рік поспіль проводять "цікавий" для росіян фестиваль - метання коров'ячого лайна. Кидали його голими руками. 

Кумедне відео опублікував російський телеграм-канал Mash.

Як видно на кадрах, деякі жителі Пермського краю спеціально одягнулися у тематику фестивалю - у корів. Такі розваги росіянам спопобалися - вони були щасливі, як свідчить відео. Окрім метання лайна, вони також фоткалися зі снарядами. 

Найспритнішим виявився росіянин, який жбурнув "коржик" аж на 57 метрів. 

Гівняні ігри-2023: у Росії влаштували метання лайна голими руками

Гівняні ігри-2023: у Росії влаштували метання лайна голими руками

Нагадаємо, у центрі Львова розгулював повністю голий чоловік. За словами очевидців, інцидент трапився біля ТЦ "Магнус" посеред білого дня. Чоловіка не бентежили навіть люди, які проходили повз нього.  Які мотиви такого вчинку чоловіка - невідомо. 

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Дата публікації
Перегляди
734
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