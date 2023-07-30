Гарантії безпеки від США: перемовини про угоду почнуться наступного тижня

Дія угоди, укладеної із Сполученими Штатами, триватиме до вступу України в НАТО.

Перемовини із США про укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки розпочнуться наступного тижня.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, досягнута домовленість діятиме до набуття Україною членства в НАТО.

"Поки в нашій країні триває війна і ми не можемо приєднатися до НАТО, наша держава має заручитись надійними гарантіями на перехідний період", - наголосив він.

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Андрій Єрмак нагадав про ухвалену на саміті НАТО у Вільнюсі Спільну декларацію “Великої сімки”, до якої вже приєдналося понад 10 інших країн.

"Ми працюємо над двосторонніми угодами з кожним з цих партнерів. Зі Сполученими Штатами починаємо перемовини вже наступного тижня", - написав керівник ОП.

Він наголосив, що безпекові гарантії для України будуть містити конкретні та довготривалі зобов’язання, що забезпечать здатність України "перемагати зараз та стримувати російську агресію у майбутньому".

"Це будуть чітко описані формати та механізми підтримки. Йдеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції й покарання агресора", - додав Єрмак.

Нагадаємо, у середу, 12 липня, Офіс президента опублікував повний текст декларації "Великої сімки" (G7), яка містить гарантії безпеки для України.

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