"Гарматне м'ясо": команда Навального закликала жінок РФ виходити на антивоєнні акції 8 березня

Акції плануються на 14.00 на центральних площах російських міст.

Команда російського опозиціонера Олексія Навального закликає росіянок виходити у своїх містах на антивоєнні акції 8 березня.

Про це заявила прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш у своєму відеозверненні.

Російська опозиціонерка вважає, що "Путіну начхати на будь-яке людське життя – російське чи українське, його цікавлять лише його гроші та влада".

"Для нього всі люди, що б'ються на фронті, безіменні, гарматне м'ясо, видатковий варіант, буквально, худоба, яку він жене на забій, щоб можна було якомога довше сидіти на мішку з грошима. Путін не вірить у жодний "російський світ", не вірить у фашистів і денацифікацію. Життя ваших родичів, ваших друзів та близьких, яке буде перемелене війною, для нього ніщо", — заявила Ярмиш.

Акції плануються на 14.00 на центральних площах російських міст.

"Важливо, що це той момент, коли ми маємо твердо заявити, чого цього дня ми хочемо насправді. Ми хочемо, щоб цієї війни не було. Ми хочемо, щоб вона припинилася негайно", — підсумувала опозиціонерка.

Раніше Олексій Навальний закликав жителів Росії виходити на протест проти війни в Україні.

Нагадаємо, що у Москві затримали учасників антивоєнних пікетів.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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