Гарматне м'ясо є, командирів немає: військовий експерт розповів про проблеми із мобілізацією в Росії

Потрібно не просто набрати людей, а те, що ними потрібно комусь командувати – починаючи від командирів нижчої ланки.

Основна проблема з мобілізацією у РФ – це недокомлектація сержантського складу – командирів відділень.

Про це ексспікер Генштабу ЗСУ, учасник численних миротворчих операцій у різних країнах, військовий експерт Владислав Волошин розповів виданню "Обозреватель".

"Молодший офіцерський – це командири взводів та рот. А з ними у Росії величезний недобір, мобілізувати таких та укомплектувати саме ці посади – дуже складно. Тому що це сержанти й офіцери, вони повинні мати військову підготовку, військову освіту, мають бути готові командувати й керувати цими частинами. А з цим буде проблема. Гарматне м'ясо набрати – не питання за рознарядкою на підприємствах і аж до того, що ловитимуть на вулицях і відправлятимуть до армії. Але це дуже ризиковий шлях – можуть бути соціальні вибухи", – зазначив експерт.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Шойгу, в межах мобілізації планується набрати до війська 300 тис. людей.

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