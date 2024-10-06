"Гарна дівчинка та справжня геройка": як 13-річний собака врятував травмованого господаря від смерті

У США, в штаті Міннесота, 13-річний пес врятував свого 84-річного травмованого господаря, який впав і не міг підвестися впродовж щонайменше декілька годин.

Про це повідомили в офісі шерифа округу Стівенс.

Заступник шерифа Райт патрулював сільську місцевість, аж раптом натрапив на пса, який сидів просто на шосе. Жодного житлового будинку поруч не було, тому правоохоронець спробував посадити собаку до авто, аби відшукати її господаря. Проте пес не захотів йти до машини.

Фото: Stevens County Sheriff's Office

"Він відчув недобре і повернувся до собаки, яка просто лежала на дорозі і відмовлялася зійти з місця. Наш співробітник намагався забрати собаку з проїжджої частини, але марно. Минув час", — розповіли там.

Згодом Гіта вивела чоловіка лісовою стежкою до маленького літнього будиночка. Неподалік оселі на землі лежав та кликав на допомогу 84-річний чоловік. Виявилося, що він пролежав у такому стані декілька годин, адже окрім травмування, він мав інші захворювання, що потребували регулярного приймання ліків.

"Вірність і героїзм наших пухнастих друзів не перестають нас дивувати. Дякуємо, заступнику Райте, за те, що доклали додаткових зусиль, і дякуємо Гіті за те, що ти хороша дівчинка та справжня героїня!" — наголосили в офісі шерифа.

Підписники в соцмережі одразу відреагували на історію коментаріми із вдячністю та захопленням на адресу Гіти.

"Завжди, коли чуєш такі історії, не думаєш, що це станеться насправді. Дякую Гіті та офіцеру за те, що врятували життя цього чоловіка."

"Собаки справді є найкращим друзями людини, це доведено!"

"ЧУДОВО!!! Я ніколи не розумію, коли люди кажуть, що не люблять собак. Собаки — найкращі супутники і виявляють свою любов такими чудовими способами!

"ОБИДВА ГЕРОЇ!"

"Така дивовижна історія. Дякую заступнику Райту за те, що знайшов час і пішов за Гітою, щоб врятувати її друга."

"Благослови вас усіх Бог!"

"Це ЧУДОВО. Слава Гіті!"

Нагадаємо, огляд про чарівних пухнастих друзів відомих особистостей ТСН.ua повідомляв раніше.

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