Гарріс або Трамп: хто переможе і що чекає на Україну після виборів президента США — прогноз дипломата

У разі перемоги на президентських виборах у США кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс можна розраховувати на продовження політики підтримки України. У разі перемоги республіканця Дональда Трампа на Україну чекають виклики.

Таку думку висловив колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур в інтерв'ю виданню “Главред”.

Чого сподіватися від Камали Гарріс

За словами українського дипломата, Гарріс, очевидно, продовжить щодо України політику чинного президента США, представника демократів Джо Байдена. Однак, зазначив Шамшур, ця політика неоднозначна.

“З одного боку, без військової підтримки від США ми не змогли б боротися проти російської агресії, але з іншого є багато недоліків: відсутність стратегічної визначеності щодо військової поразки Росії, запізнення з військовою допомогою та певні заборони. Тому курс Байдена дедалі більше піддається критиці”, - наголосив він.

Експосол в США також зазначив, що у Камали Гарріс небагато досвіду в міжнародній політиці.

“Гарріс бракує розуміння того, що стоїть на кону під час протистояння російській загрозі. Думаю, вона буде більше приділяти увагу питанням саме внутрішньої політики”, - припустив він.

Якою буде політика Трампа

Олег Шамшур відзначив, що представник республіканців Дональд Трамп буває непостійним, але є речі, в яких його позиція не змінюється.

“Разом із представниками своєї кампанії він постійно заявляє, що Україна отримує забагато підтримки у вигляді грантів і закликає замінити допомогу на кредити або ленд-ліз. Вочевидь такі зміни призведуть до зменшення обсягів військової допомоги. Трамп має і особисту антипатію до України, що теж важливо”, - зауважив він.

Український дипломат скептично оцінив так званий “мирний план” Трампа.

“В його оточенні вважають, що Україна не може перемогти у війні, а сам Трамп обтічно про це говорить. Викладає думки Трампа і його кандидат у віце-президенти Венс. Якщо ми подивимося на цей план, то побачимо там припинення вогню на лінії розмежування і фактичне визнання того, що Росія залишить собі території, які загарбала. Напряму про це не кажуть, але така логіка простежується. План включає і неприйняття України до НАТО”, - наголосив Шамшур.

Таким чином, за словами дипломата, якщо переможе Гарріс, Україні буде нелегко, але політика підтримки з боку США збережеться, а в разі перемоги Трампа на нас чекатимуть серйозні виклики.

Які шанси у кандидатів

Олег Шамшур зазначив, що опитування під час цієї президентської кампанії в США показують, що кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу на виборах — результати в межах статистичної похибки.

“Цей тиждень вирішальний. Обидва кандидати намагаються розширити свою електоральну базу та мобілізувати прихильників, щоб вони прийшли на вибори та забезпечили результат... Припускаю, що у разі щільності результатів уже після голосування почнеться процес оскарження, який триватиме протягом певного часу. Принаймні до офіційного оприлюднення результатів”, - спрогнозував він.

На думку дипломата, до гострого протистояння на зразок штурму Капітолія, як це було в січні 2021 року, справа не дійде, хоча у разі поразки Трамп та частина його прихильників з нею не погодяться.

Нагадаємо, раніше професор Аллан Ліхтман, якого називають "виборчим Нострадамусом", передбачив, хто переможе на президентських виборах у США.

Гарячі вибори у США! Кому з кандидатів прогнозують перемогу?

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