Гарріс назвала Трампа "фашистом, який прагне безконтрольної влади"

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс назвала свого опонента Дональда Трампа "фашистом", який прагне "безконтрольної влади і відданого собі генералітету".

Таку заяву Гарріс зробила після того, як стало відомо, що раніше Трамп неодноразово висловлював захоплення німецький диктатором Гітлером, інформує The Guardian.

Таким чином Гарріс прокоментувала слова колишнього керівника штабу Трампа Джона Келлі, який розповів, як Трамп нарікав на те, що у нього немає генералів, які присягають йому на вірність так само, як воєначальники служили Гітлеру в нацистській Німеччині.

"Дональд Трамп стає все більш неврівноваженим і нестабільним, і під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб бути запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати", - сказала Гарріс.

Вона зазначила, шо остання інформація свідчить про те, що Трамп "не хоче мати армію, лояльну до Конституції США": "Він хоче військових, які будуть віддані йому особисто, які будуть виконувати його накази, навіть коли він скаже їм порушити закон або відмовитися від присяги на вірність Конституції США".

Вона заявила, що наразі зрозуміло, що Трамп прагне лише безконтрольної влади, але питання в тому, "що хоче американський народ", який через два тижні прийде на ділянки для голосування.

"Глибоко тривожно і неймовірно небезпечно, що Дональд Трамп посилається на Адольфа Гітлера, людину, яка несе відповідальність за смерть 6 мільйонів євреїв і сотень тисяч американців. Це вікно в те, ким насправді є Дональд Трамп, від людей, які знають його найкраще. Зі слів Джона Келлі зрозуміло, що Дональд Трамп — це той, хто, я цитую, безумовно, підпадає під загальне визначення фашистів, хто, по суті, поклявся бути диктатором в перший же день і поклявся використовувати військових як свою особисту міліцію для здійснення своїх особистих і політичної помсти", - заявила Гарріс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп хвалив Гітлера і мріяв про його "відданих генералів".

Крім того, ми раніше інформували, що Гарріс зробила заяву про роль Трампа у вирішенні війни.

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