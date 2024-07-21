Гарріс вперше прокоментувала заяву Байдена: "Я зроблю все, щоб перемогти Трампа"

Гарріс готова боротися за висування кандидатом у президенти США.

Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що згодна боротися за висування кандидатом у президенти від Демократичної партії.

Про це повідомляє CNN.

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"Пишаюся тим, що мою кандидатуру підтримав президент Байден. Маю намір заслужити висування кандидатом у президенти", – зазначила вона у своїй першій публічній заяві після приголомшливої ​​заяви Байдена.

Гарріс пообіцяла зробити все, що в її силах, аби об’єднати Демократичну партію і американську націю – "щоб перемогти Дональда Трампа та його екстремальний проєкт 2025".

Віцепрезидентка висловила подяку Байдену, відзначивши його здобутки.

"Цим безкорисливим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив протягом свого життя на службі: ставить американський народ і нашу країну понад усе", – сказада Гарріс.

Вона зауважила, до дня виборів залишилося 107 днів – "дуже короткий період часу, щоб консолідувати підтримку своєї партії".

"Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо", – підсумувала Камала Гарріс.

За інформацією видання, г оловний благодійник передвиборної кампанії Байдена-Гарріс каже, що донори готові підтримати кандидатуру Гарріс на посаду президента.

Нагадаємо, що пре зидент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. Він просить підтримати замість себе Камалу Гарріс.

Натомість спікер Палати представників США Майк Джонс, який представляє республіканців, сказав, що спроба демократів висунути іншого кандидата у президенти США замість Джо Байдена, може призвести до юридичних проблем.

Раніше у ЗМІ припускали, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів через стан здоров’я і тиск спонсорів, які ставили під сумнів його дієздатність через вік.

Тиск на Байдена посилився від однопартійців після провалу на дебатах з Трампом, а також низки подальших конфузів. Зокрема, представляючи публіці президента України Зеленського, Байден назвав його "Путіним", а згодом назвав Камалу Гарріс "віце-президентом Трампом"

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