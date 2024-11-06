Гарріс зателефонувала Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах: що сказала

Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах

Про це повідомляє AP.

Гарріс сказала про мирну передачу влади та наголосила, що важливо бути президентом для всіх американців. Фактично, вона визнала результати виборів.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже встиг виступити перед своїми прихильниками з переможною промовою. Республіканець заявив про "політичну перемогу, якої раніше не бачив народ США".

Одразу після програшу Камали Гарріс на користь Дональда Трампа деякі демократи покладають відповідальність за поразку на президента Джо Байдена.

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