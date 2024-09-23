Гарріс заявила, що Трамп боїться нових дебатів, тому шукає причину їх уникнути

Вона закликала Трампа прийняти пропозицію про проведення дебатів на телеканалі CNN.

Кандидатка у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс заявила, що вона вимагатиме проведення повторних дебатів з опонентом Дональдом Трампом у жовтні.

Про це повідомляє Reuters.

Вона закликала Трампа прийняти пропозицію про проведення дебатів на телеканалі CNN 23 жовтня, що мають стати продовженням перших дебатів на ABC 10 вересня.

"Він повинен погодитися, адже я дуже твердо переконана, що ми зобов'язані перед американським народом і виборцями зустрітися ще раз до дня виборів", - сказала Гарріс.

Вона зазначила, що Трамп боїться нових дебатів і шукає причину, щоб уникнути їх проведення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський назвав дату, коли зустрінеться з Трампом.

Крім того, ми раніше інформували, що Лавров "оригінально" пояснив, чому Путін "підтримав" Камалу Гарріс.

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