Гарріс звинуватила Трампа у приховуванні свого стану здоровʼя

Кандидатка на посаду президента Сполучених Штатів Камала Гарріс звинуватила представника республіканців Дональда Трампа у тому, що він приховує інформацію щодо свого стану здоровʼя.

Про це інформує CNN..

Гарріс заявила, що Трамп відмовляється публікувати свою медичну документацію.

"Очевидно, що його команда щонайменше не хоче, щоб американський народ бачив усе про те, хто він такий. Він і його команда не хочуть, щоб американський народ справді бачив, що він робить і чи дійсно він підходить для виконання роботи президента Сполучених Штатів", — сказала вона.

Перед цим Білий дім опублікував листа від лікаря Гарріс — лікаря армії США Джошуа Сіммонса — у якому підсумовано історію хвороби канали Гарріс.

На питання щодо стану здоровʼя Трампа вона відповіла: "Я не дам вам медичний аналіз його фізичної форми, але на будь-якому іншому рівні, коли справа доходить до того, що ми повинні очікувати від президента Сполучених Штатів, який має проявляти здоровий глузд як головнокомандувач і лідер цієї країни, ми знаємо, що він не здатний виконувати цю роботу. Він непридатний для цієї посади".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп знову пригрозив Третьою світовою та назвав термін її початку.

Крім того, ми раніше інформували, що країни ЄС стурбовані можливістю “любовного трикутника” з Трампом та Путіним.

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