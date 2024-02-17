Гаряча ніч: у Курській та Бєлгородській області РФ пролунали гучні вибухи

У Курській та Бєлгородській області Росії прогриміли сильні вибухи.

Про це інформують моніторингові канали та очевидці у соціальних мережах.

Зокрема, нібито жителів Курської області попередили про загрозу ракетної небезпеки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.

"Засоби ППО" начебто працювали на території Курської області. Про це додав представник влади.

Через певний період ракетну небезпеку скасували в Курській області.

Водночас додамо, що попередження про ракетну небезпеку навіть вмикали на ТБ каналах.

Тим часом мешканцям Бєлгородської області порадили за можливості залишатися вдома та не підходити до вікон.

Мовляв, гучні звуки вибухів теж пов'язані з "роботою ППО" Росії.

Нагадаємо, що кілька днів у Бєлгороді неспокійна: у місті раніше прогриміла серія вибухів та були влучання. За даними пропагандистських пабліків, загинуло щонайменше шестеро людей, ще щонайменше 10 постраждали.

У мінубивств РФ вже відзвітували про збиття начебто 14 реактивних снарядів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Документы готовь и торбу": ВИБУХИ! Курськ і Бєлгород ГОРЯТЬ! Росіяни пакують валізи!

Зауважимо, 14 лютого бійці легіону "Свобода Росії" пообіцяли відповідь за російські обстріли по Харкову та анонсували демілітаризацію всього прикордонного регіону Бєлгородської області РФ.

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