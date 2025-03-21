Гаряча ніч у РФ: на нафтобазі у Краснодарському краї стався повторний вибух, є потерпілі

Вибух стався 21 березня 2025 році на нафтобазі у Кавказькому районі Краснодарського краю. Постраждали щонайменше дві особи.

Про це пишуть рос"ЗМІ".

Все сталося через розгерметизацію резервуара, що горить. Частина нафти потрапила на три одиниці техніки та двох спеціалістів. Постраждалим надали першу медичну допомогу. Вогонь поширився ще на один резервуар. Загальна площа займання значно збільшилася. У гасінні пожежі беруть участь 456 осіб, 181 одиниця техніки.

Нагадаємо, що йдеться про нафтобазу, яку днями безпілотники атакували цей важливий об'єкт.

У ніч на 19 березня 2025 року безпілотники атакували станцію "Кавказька" у Краснодарському краї Російської Федерації.

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Через падіння уламків збитого безпілотного літального апарату пошкодився трубопровід між резервуарами — почалася пожежа. Його площа на ранок досягла 1700 квадратних метрів.

Станція "Кавказька" - важливий об'єкт в експорті російської нафти. До неї входять залізничний нафтовий термінал і з'єднувальний трубопровід до нафтоперекачувальної станції "Кропоткінська".

До речі, у середині лютого її теж атакували безпілотники.

Ми раніше інформували, що у російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ.

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