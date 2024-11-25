Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гаряча ніч у Росії: вибухи пролунали у Курську та Калузі

Гаряча ніч у Росії: вибухи пролунали у Курську та Калузі

Місцеві переконують про роботу ППО

Росіяни переконують в роботі ППО.

У ніч проти 25 листопада 2024 року у Росії було гучно.

Спочатку місцеві жителі поскаржилися про звуки низки вибухів.

Тим часом у Калузі, яка розміщена щонайменше за 300 км від України, - пожежа в районі НПЗ.

Перед цим чули звуки БПЛА та вибухи - інформують моніторингові канали з посиланням на очевидців. 

Також моніторингові канали повідомляють про "прильоти" в Калузі. 

Місцеві жителі схвильовані / © із соцмереж
Місцеві жителі схвильовані / Фото: із соцмереж

Невідомі БпЛА атакували Калузьку область РФ, - про це пишуть рос"ЗМІ". 

Місцеві "ЗМІ" стверджують, що в області працювала ППО.

На місці падіння уламків БпЛА на території промислового підприємства сталася пожежа. 

Очільник Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив, що на околиці Калуги нібито було знищено 3 БПЛА.

За його словами, на місці падіння уламків БПЛА "на території промислового підприємства" сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, рекордна атака дронів на Росію сталась у ніч проти 1 вересня. Невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей. 

Читайте також:

Саратовський НПЗ палає: нічна атака РФ безпілотниками

Саратовський НПЗ палає: нічна атака РФ безпілотниками

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація