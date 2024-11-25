Гаряча ніч у Росії: вибухи пролунали у Курську та Калузі

У ніч проти 25 листопада 2024 року у Росії було гучно.

Спочатку місцеві жителі поскаржилися про звуки низки вибухів.

Тим часом у Калузі, яка розміщена щонайменше за 300 км від України, - пожежа в районі НПЗ.

Перед цим чули звуки БПЛА та вибухи - інформують моніторингові канали з посиланням на очевидців.

Також моніторингові канали повідомляють про "прильоти" в Калузі.

Місцеві жителі схвильовані / Фото: із соцмереж

Невідомі БпЛА атакували Калузьку область РФ, - про це пишуть рос"ЗМІ".

Місцеві "ЗМІ" стверджують, що в області працювала ППО.

На місці падіння уламків БпЛА на території промислового підприємства сталася пожежа.

Очільник Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив, що на околиці Калуги нібито було знищено 3 БПЛА.

За його словами, на місці падіння уламків БПЛА "на території промислового підприємства" сталося загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Нагадаємо, рекордна атака дронів на Росію сталась у ніч проти 1 вересня. Невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

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