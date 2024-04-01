"Гаванський синдром" у американських дипломатів: у Вашингтоні відповіли, чи причетна ГРУ Росії до інциденту

Речницю Білого дому попросили прокоментувати журналістське розслідування щодо можливої причетності ГРУ Росії до нападу на американських дипломатів.

У Білому домі не змогли підтвердити причетність ГРУ Росії до нападу на дипломатів на тлі інформації про "гаванський синдром" серед співробітників відомства.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я буду дуже обережною з цього питання. Розвідувальне співтовариство (США – ред.) не дійшло такого висновку", – зазначила представниця адміністрації.

Жан-П’єр порадила журналістам звернутися з офіційним запитом до Офісу директора національної розвідки США щодо ролі російських спецслужб у цих випадках.

Карін Жан-П’єр підкреслила, що президент Джо Байден ставиться до питання безпеки американського персоналу з усією серйозністю. У цьому зв’язку, за її словами, був наданий пріоритет розслідуванню випадків, пов’язаних із проявами "гаванського синдрому".

Ба більше, Байден розпорядився, щоби всі службовці та члени сімей, які мали прояви цього синдрому, отримали належне лікування.

Карін Жан-П’єр також зауважила, що відповідні служби вивчатимуть аномальні випадки погіршення здоров’я та причин їх виникнення.

Що таке "гаванський синдром"

Як повідомляв ТСН.ua, так званий "гаванський синдром" – це комплекс неприємних симптомів (запаморочення, нудота, головні болі та проблеми зі слухом та координацією), який отримав назву через масове захворювання працівників американської дипустанови на Кубі.

Розслідувачі Христо Грозєв, Майкл Вайс та Роман Доброхотов помітили несподіваний зв'язок між відрядженнями працівників Головного управіння розвідки Росії – та випадками захворювання.

Військовий експерт Олександр Мусієнко також припустив, що російське ГРУ може бути причетне до "гаванського синдрому" в американських дипломатів.

Раніше автори спільного розслідування The Insider, передачі 60 Minutes американського каналу CBS News та німецького видання Der Spiegel заявили, що співробітники російської розвідки могли викликати “гаванський синдром” у американських та канадських дипломатів та працівників спецслужб.

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