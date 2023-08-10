Гаваї охопили масштабні пожежі: десятки загиблих та знищене ціле місто (відео)

Масові лісові пожежі охопили острів Мауї - один з найбільших островів Гавайського архіпелагу, популярний серед туристів. За останніми даними, загинули 36 людей.

Про це пише Бі-бі-сі.

Тисячі людей залишили свої домівки, у країні оголосили надзвичайний стан. Триває масштабна пошуково-рятувальна операція, деякі люди досі вважаються зниклими безвісти.

Пожежі спалахнули через надзвичайну спеку й посуху, а швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер від урагану "Дора", що вирує над Тихим океаном за сотні кілометрів на південь від островів.

Найбільше від вогню постраждало історичне місто Лахайна (колишня столиця), де багато будинків зруйновані або пошкоджені вогнем.

За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, більша частина Лахайни з населенням 9 тисяч людей зруйнована, а сотні сімей евакуйовані.

Браян Шац, сенатор США від штату, заявив у соцмережах, що Лахайна "майже повністю згоріла".

Про жахливі руйнування повідомляють і місцеві жителі. "У нас більше немає Лахайни. Її більше немає", - заявив Марк Штефль кореспонденту CNN.

Служба берегової охорони США повідомила, що виловила 12 місцевих мешканців, які кинулися в океан, рятуючись від вогню.

Через пожежі тисячі людей залишились без електрики і телефонного зв'язку, багатьом довелося евакуюватись.

Нагадаємо, в Італії панує аномальна спека, яка практично паралізує життя країни. Зокрема, на італійському острові Сицилія виникли лісові пожежі. Багато аеропортів закрито, а тисячі мешканців і туристів евакуйовано.

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