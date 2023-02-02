"Газ в Европе, а Уфа в ж*пе": росіяни, які два місяці без тепла та гарячої води, вийшли на протест

Жителі російського міста Уфа, які вже два місяці без газу та теплої води, вийшли на протест із табличками. Росіяни бідкаються, що поки влада розповідає про "замерзаючу Європу", замерзають насправді вони.

Про це пише російський телеграм-канал "7Х7. Горизонтальна Росія".

Ще у листопаді багатоповерховий житловий будинок вимкнули від газопостачання через проблеми із димоходом. Раніше росіяни нагрівали воду за допомогою бойлера, проте коли зник газ, гріють у відрах.

Фото: Фото з соціальних мереж

Людям запропонували відремонтувати димоходи за 150 тисяч рублів, проте ті нібито не мають коштів на це. Минуло вже два місяці проте проблему так і не усунули.

Жителі Уфи, яким розповідали про "замерзаючу Європу", вийшли на протест, щоб запитати у влади, а де ж їхній газ.

Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, у російському місті Волгоград перед приїздом Путіна банерами закрили зруйновані будівлі, виловили усіх безпритульних собак, а місцевого губернатора відправили на карантин.

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