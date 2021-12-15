Газ за добу в Європі подорожчав до рекорду за 2,5 місяці: що відбувається з цінами в Україні

Газ за добу в Європі подорожчав до рекорду за 2,5 місяці: що відбувається з цінами в Україні

Аналітики називають три причини рекордного зростання вартості газу.

Ціна газу в Європі за добу підскочила більш ніж на 10% і перевищила позначку 1550 доларів за тисячу кубометрів. Це максимальний показник від початку жовтня 2021 року, коли вартість блакитного палива досягнула майже 2000 доларів за тисячу кубів.

Про це свідчить інформація, опублікована на сайті біржі ICE Futures.

Так, газ у ЄС з постачанням у січні торгувався вранці 15 грудня по 1514 доларів за тис. кубометрів. Трохи раніше ціна була ще вищою і сягала 1556 доларів за тис. кубометрів. Зауважимо, до того, як Кремль зменшив поставки газу до Європи, аби запуску "Північного потоку-2" відбувся якнайшвидше, вартість блакитного палива коливалася близько 200 доларів. Тобто ціна зросла у 7,5 разів.

Аналітики зростання вартості газу пов'язують:

із заявою нової очільниці МЗС Німеччини, яка поставила під сумнів швидкий запуск газогону “Північний потік-2”.,

низькими запасами,

ризиком нестачі електрики.

Як йдеться на сайті Української енергетичної біржі (УЕБ), станом на 13 грудня вартість газу досягла 36 195 грн за тисячу кубів (з ПДВ), тобто це майже 36,2 грн за куб. Оскільки ринкова вартість палива в Україні залежить від котирувань в Європі, то невдовзі ціна на газ на УЕБ, найімовірніше, підніметься ще вище.

Слід зазначити, за ринковими цінами за блакитне паливо в Україні сплачує промисловість та бізнес. Утім, для населення тарифи на газ залишаються фіксованими на час опалювального сезону – на рівні близько 8 гривень за кубометр

Нагадаємо, у понеділок, 13 грудня, на тлі геополітичної напруженості, зумовленої загрозою російського вторгнення до України, ринок акцій РФ прискорив падіння.

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