Газова криза в ЄС: Франція виплатить по 100 євро 38 мільйонам громадян

Це обійдеться французькому уряду в 3,8 млрд євро.

Уряд Франції оголосив про намір виплатити по 100 євро одноразової допомоги усім громадянам, щомісячний чистий дохід яких не перевищує дві тисячі євро.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що відповідне рішення французька влада ухвалила на тлі різкого стрибка цін на паливо і енергію.

Перші виплати надійдуть працівникам бізнесу в кінці грудня, а держслужбовці, студенти та пенсіонери отримають гроші на початку 2022 року. Загалом разову допомогу виділять приблизно 38 мільйонам французів.

Платіж в розмірі 100 євро не буде обкладатися податком. За словами прем'єр-міністра країни Жана Кастекса, це обійдеться уряду в 3,8 млрд євро. Очільник уряду зауважив, що ця сума значно менша за вартість зниження мита на паливо.

Як пише Le Monde, від різкого зростання цін на паливо зокрема суттєво постраждали автомобілісти, оскільки дизельне паливо у Франції подорожчало в середньому до рекордних 1,56 євро за літр, а неетилований бензин - до 1,62 євро за літр

Різкий світовий стрибок цін на енергоносії, вказують у ЗМІ, пов'язують із "величезним попитом з боку підприємств, що відновлюються після тривалої COVID-кризи".

Детальніше про те, що відбувається на європейському газовому ринку та чи зростуть ціни на газ в Україні, читайте в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua "Газ в Європі здорожчав вп’ятеро: що там відбувається та наскільки зростуть тарифи в Україні".

Європа за крок від великої газової війни: Кремль тисне на ЄС дефіцитом газу та захмарною ціною

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання