"Газова угода повинна дати достатню економію, щоб пережити "середню" зиму - ЄС

Євросоюз офіційно затвердив план скорочення споживання природного газу на 15%.
Газова угода, укладена країнами Європейського Союзу щодо скорочення споживання, має забезпечити достатню його економію, щоб його вистачило на середню зиму, якщо Росія повністю припинить постачання у липні.
Про це заявила Європейська комісарка з енергетики Кадрі Сімсон у вівторок, 26 липня, під час екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі, пише Reuters.
"Наші початкові розрахунки показують, що навіть якби всі винятки були використані в повному обсязі, ми б досягли скорочення попиту, яке б допомогло нам безпечно пережити звичайну зиму", - сказала вона.
Нагадаємо, країни Євросоюзу 26 липня погодили добровільне скорочення попиту на природний газ цієї зими на 15%. Як саме відбуватиметься це скорочення, країни обиратимуть самостійно.
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