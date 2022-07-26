Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Газова угода повинна дати достатню економію, щоб пережити "середню" зиму - ЄС

Дата публікації
Перегляди
651
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Газова угода повинна дати достатню економію, щоб пережити "середню" зиму - ЄС

Фото: Associated Press

Євросоюз офіційно затвердив план скорочення споживання природного газу на 15%.

Газова угода, укладена країнами Європейського Союзу щодо скорочення споживання, має забезпечити достатню його економію, щоб його вистачило на середню зиму, якщо Росія повністю припинить постачання у липні. 

Про це заявила Європейська комісарка з енергетики Кадрі Сімсон у вівторок, 26 липня, під час екстреної зустрічі міністрів енергетики ЄС у Брюсселі, пише Reuters.

"Наші початкові розрахунки показують, що навіть якби всі винятки були використані в повному обсязі, ми б досягли скорочення попиту, яке б допомогло нам безпечно пережити звичайну зиму", - сказала вона.

Нагадаємо, країни Євросоюзу 26 липня погодили добровільне скорочення попиту на природний газ цієї зими на 15%. Як саме відбуватиметься це скорочення, країни обиратимуть самостійно.

Читайте також:

Труба ледь витримала: Росія без попередження різко підвищила тиск у газогоні

Труба ледь витримала: Росія без попередження різко підвищила тиск у газогоні
Наступна публікація