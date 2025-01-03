Газова війна Росії з Молдовою: аналітики пояснили, як Кремль використає енергетичну кризу

Напередодні у невизнаній республіці розпочалися масові відключення газу, централізованого опалення та гарячої води.

Росія намагається використати припинення транзиту газу через Україну для створення штучної енергетичної кризи в Молдові.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, "Газпром", ймовірно, намагається використати припинення транзиту газу через Україну для створення штучної енергетичної кризи для дестабілізації Молдови.

Нещодавно Молдова вела переговори з "Газпромом" про транспортування газу до Придністров’я через трубопровід "Турецький потік", який пролягає від Росії до Туреччини, але "Газпром" відмовився та не домовився про це до кінцевого терміну - 16 грудня.

Ще 28 жовтня російський "Газпром" направив молдавській газовій компанії "Молдовагаз" повідомлення, в якому повідомив, що у зв'язку з регулярним невиконанням молдовською стороною платіжних зобов'язань і "заборгованістю, що накопичилася", постачання природного газу до Республіки Молдова повністю припиняються.

За розрахунками російської сторони, борг Молдови за газ становить 709 млн доларів. Молдова визнає борг лише 8,6 млн доларів.

Що передувало

Від початку 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який раніше отримували кілька держав ЄС та невизнане Придністровʼя.

У Придністров'ї від 1 січня відключили опалення і гарячу воду через відмову Росії продовжувати постачання газу Молдові через спірний старий борг і припинення транзиту російського газу територією України до країн Східної Європи.

За даними придністровської компанії "Тираспільтрансгаз", у перший день нового року без газу залишилося майже 75 тисяч домогосподарств.

Загалом населення Придністров'я становить близько 450 тисяч осіб.

Також без газу та опалення залишилися 11 населених пунктів, які перебувають у так званій "зоні безпеки" — області, що межує з Придністров'ям, але перебуває під контролем офіційної влади Молдови.

Безкоштовний газ "Газпрому" довгий час живив придністровську Кучурганську електростанцію, яка експортувала значну кількість електроенергії до Молдови та використовувала прибутки від цих продажів для підтримки бюджету Придністров’я.

Тим часом Молдова збільшила імпорт електроенергії з Румунії, щоб компенсувати втрачене постачання з Придністров'я.

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