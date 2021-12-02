"Газпром" купив у російського олігарха соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники"

"Газпром" купив у російського олігарха соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники"

В Україні ці російські соцмережі заблоковані від 2017 року.

Дочірня компанія "Газпрому" — "Согаз" — придбала у російського мільярдера Алішера Усманова соцмережі "ВКонтакті" та "Однокласники", а також поштовий сервіс "Mail.ru".

Про це повідомила пресслужба "Согазу".

Сума угоди не розголошується. У пресрелізі компанії лише йдеться, що рада директорів схвалила 45-відсоткову участь у капіталі АТ "МФ Технології", який контролює 57,3% акцій VK (донедавна — Mail.ru Group).

Російський газовий монополіст "Газпром" контролює 21,2% акцій групи "Согаз". Інші акції, за різними джерелами, належать людям, близьким до Володимира Путіна.

До компанії Mail.ru Group, яку перейменували на VK у жовтні 2021 року, входить:

соцмережа "ВКонтакте";

соцмережа "Однокласники";

поштовий сервіс Mail.Ru;

сервіс доставки Delivery Club;

My.Games, GeekBrains та інші продукти.

Зазначимо, що в Україні ці російські соцмережі заблоковані від 2017 року.

Нагадаємо, що засновник соціальної мережі "ВКонтакте" та месенджера Telegram Павло Дуров отримав французьке громадянство.

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