Росія припинить постачання газу до Європейського союзу, якщо країни ухвалять рішення щодо запровадження обмеження цін.

Голова компанії "Газпром" Алєксєй Міллер заявив, що Росія зупинить постачання газу до країн Євросоюзу, якщо буде прийняте рішення про обмеження ціни.

Про це повідомляє пропагандистське ЗМІ РБК.

За його словами, запровадження ліміту цін на газ порушує умови контрактів.

"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення – це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок", - сказав Міллер.

Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють стелю цін на газ із Росії і не лише, але погодити обмеження досі не вдалося.

Газовий шантаж Росії

На початку вересня російський "Газпром" повністю зупинив постачання газу до Європи через "Північний потік" розповідаючи про нібито несправність.

Проте президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що країни ЄС готові до опалювального сезону і заповнили свої газосховища на 80%.

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак наголосив, що європейці зрозуміли, що Росія – не надійний партнер, повернення до російського газу не буде.

Експерт також вважає, що Євросоюз умовно поділяє санкції на певні рівні: слабші та більш жорсткі. Залежно від ситуації та отримання бажаних результатів, ЄС обирає, який рівень обмежень запроваджувати.

У суботу, 15 жовтня, мер угорської столиці міста Будапешта Гергей Корачонь різко розкритикував уряд Угорщини та його очільника Віктора Орбана. Він звинуватив прем’єр-міністра країни, якого називають другом Путіна, у брехні про користь купівлі газу в Росії.

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