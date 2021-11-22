"Газпром" поставив Молдові ультиматум: погрожує зупинити постачання газу

За 48 годин Молдова може залишитися без російського газу.

"Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови. Російський газовий монопіліст вимагає платіж за газ, який мав бути здійснений сьогодні, 22 листопада.

Про це заявив представник компанії Сергій Купріянов в ефірі одного із російських телеканалів.

"Черговий термін поточних платежів — сьогодні 22 листопада, але платежу немає. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдовську сторону, що через 48 годин постачання газу буде зупинено", — повідомив він.

Нагадаємо, що 22 жовтня Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу. Контракт на постачання газу з РФ завершився 30 вересня, а новий ще не було укладено.

У зв'язку з цим Кишинів уперше за 30 років купив газ не у Росії, а в польської компанії. Також газ Молдові продала Україна.

Але 29 жовтня 2021 року Молдова підписала новий контракт із "Газпромом" на власних умовах. Угода з постачання газу укладена терміном на 5 років.

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