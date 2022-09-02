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"Газпром" повністю зупиняє газопровід "Північний потік": яка причина

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"Газпром" повністю зупиняє газопровід "Північний потік": яка причина

Фото: ТСН.ua

Російський "Газпром" повністю зупиняє газопровід "Північний потік" після проведення регламентних робіт до моменту усунення всіх зауважень щодо роботи обладнання.

У "Газпромі" заявили про витік олії під час робіт на агрегаті на станції "Портова".

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"На газоперекачувальному агрегаті Trent 60 (ДПА №24) КС "Портова", що виконуються спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік оливи з домішкою герметизувального складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного", – йдеться в заяві.

Водночас у "Газпромі" запевнили, що акт виявлення витоку олії підписали і представники компанії Siemens. 

Російська компанія стверджує, що виявлені несправності не дозволяють забезпечити безпечну безаварійну роботугазотурбінного двигуна. Тож подальша експлуатація агрегату Trent зупиняється.

"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", – заявили у "Газпромі".

Нагадаємо, раніше у Кремлі пригрозили Євросоюзу у разі запровадження ліміту цін на російський газ.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3527
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