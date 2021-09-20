"Газпром" сподівається до кінця року запустити "Північний потік-2"

"Газпром" сподівається до кінця року запустити "Північний потік-2"

Укладання труб завершилася 10 вересня.

"Газпром" планує запустити російський трубопровід "Північний потік-2" до кінця 2021 року.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Попри проблеми із сертифікацією, "Газпром" планує вже до кінця цього року прокачати 5,6 мільярда кубометрів палива. Слід зауважити, що речник Федерального мережевого агентства Німеччини Фітьо Вульф повідомляв, що сертифікація, незважаючи на те, що документи вже подані, триватиме від двох до чотирьох місяців.

До слова, укладання труб завершилася 10 вересня. Наразі тривають налагоджувальні роботи. У "Газпромі" наголошують, що на першій нитці вони вже закінчуються.

Як повідомлялося, США відмовилися поховати "Північний потік-2". Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2" "відповідно до національних інтересів".

Разом з цим США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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